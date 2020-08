Bandido é agredido e acaba preso pela PM após assaltar motorista de aplicativo

Crédito: Divulgação/PM

Um homem acusado de praticar um assalto contra um motorista de aplicativo foi preso pela Polícia Militar no final da noite desta sexta-feira (7), na Vila Pureza.

Os PMs Neto e Ludugerio foram acionados para atender a uma ocorrência de briga em via pública. Chegando ao local eles foram informados pelo motorista de aplicativo que havia acabado de ser assaltado e que alguns indivíduos agrediram o autor.

Os policiais saíram em patrulhamento e acabaram localizando o acusado no cruzamento das ruas Conselheiro João Alfredo e Paulino Botelho de Abreu Sampaio. Com ele estavam R$ 115,00 e o celular roubados da vítima. Ao lado havia uma garrafa quebrada usada no assalto.

R.G.S. foi conduzido ao plantão policial, autuado em flagrante pelo crime de roubo e recolhido ao Centro de Triagem.

