Bandido armado de faca e tesoura assalta farmácia na região da Santa Casa

Crédito: reprodução

Uma farmácia localizada na rua Doutor Serafim Vieira de Almeida, perto da Santa Casa, foi assaltada na noite desta quinta-feira (16). A ação foi registrada por câmeras do estabelecimento e o SCA recebeu pelo Whatsapp as imagens.

Segundo informações, um bandido armado com uma faca e uma tesoura chegou a pé no estabelecimento, rendeu a funcionária que estava no caixa e anunciou o assalto.

Em seguida o criminoso retirou a gaveta do caixa com o dinheiro e se evadiu.

A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências pela região, mas o ladrão não foi encontrado, no entanto foi identificado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

