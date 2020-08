BAEP prende traficante com grande quantidade de entorpecentes e arma no Cruzeiro do Sul

Crédito: Divulgação

Policiais militares do BAEP, durante operação de combate ao tráfico em São Carlos, detiveram na noite desta segunda-feira, 17, J.B.C., que portava entorpecentes e uma arma em sua casa, na rua Júlio Rizzo, no Jardim Cruzeiro do Sul.

A ação da PM teve inicio na rua Guará, quando abordaram o acusado, que estava em atitude suspeita. Durante revista, os PMS localizaram uma sacola plástica com 412 pedras de crack.

Indagado, o homem informou que em sua casa havia mais entorpecentes. No endereço, foi localizado no quarto uma pistola calibre 7.65, 155 pedras de crack, 17 pinos com cocaína, 9 porções de maconha, uma balança digital e apetrechos relativos ao trágico.

Encaminhado ao plantão policial, J.B.C. permaneceu à disposição da autoridade policial.

