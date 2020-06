Avó escondia cocaína em urso de pelúcia; no quarto do neto, mais drogas

Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática acabaram com a brincadeira envolvendo uma avó e seu neto de 13 anos, em uma casa na Aurora Godoy Carreira, São Carlos 8. O flagrante aconteceu por volta das 20h30 desta quinta-feira, 11.

Os PMs receberam a informação de que a casa em questão seria utilizada para armazenar drogas e no local, uma dona de casa permitiu a entrada os policiais.

Durante revista pelo imóvel, localizaram no quarto da mulher, em um urso de pelúcia, pinos com cocaína e no dormitório do seu neto de 13 anos um prato contendo uma porção de crack e uma gilete utilizada para fracionar a droga.

Além dos pinos contendo cocaína, dinheiro, bem como artefatos empregados para diluição e individualização de entorpecentes.

Ambos foram encaminhados ao plantão. O neto foi liberado para um responsável. Já a vovó... terminou a noite no Centro de Triagem.

Foram apreendidos R$ 1.306,00, 546 pinos vazios, 258 pinos com cocaína, três porções brutas de crack, uma balança de precisão, artefatos para diluição e embalagem de entorpecentes e produtos de origem duvidosa como um celular, uma caixa de som e um tablet.

