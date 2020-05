Auxiliar de enfermagem é preso após tentar enforcar a esposa em Ibaté

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 46 anos foi preso nesta madrugada de domingo (03), acusado de ameaçar e agredir sua esposa em Ibaté.

A Polícia Militar foi acionada em uma residência, no Centro de Ibaté, para atender uma ocorrência de desentendimento familiar e chegando no local, a vítima, uma auxiliar de limpeza de 39 anos, contou que durante uma discussão com seu marido, que é auxiliar de enfermagem, ele tentou enforcá-la, apertando seu pescoço com as mãos, deixando marcas.

Ele também lesionou um dedo dela e armou-se com duas facas, fazendo ameaças a ela e aos seus filhos.

Os policiais detiveram o acusado, sendo necessário o uso de algemas, pois ele resistiu à prisão, e o encaminharam ao plantão policial, onde ficou à disposição do delegado.

