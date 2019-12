Autor de furto a residência é preso no CDHU

Um homem de 37 anos foi preso nesta noite de seta-feira (20), acusado de ser o autor de um furto a residência.

Policiais militares foram fazer uma averiguação no CDHU e perceberam que um suspeito demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura e mudou a direção de sua caminhada. Eles o abordaram e encontraram um talão de cheques escondido dentro de sua cueca, era um talão aparentemente novo, mas do 1995.

O suspeito disse ter encontrado o talão na linha férrea, porém havia chovido e o talão estava novo.

A equipe lembrou-se de uma ocorrência dias antes, envolvendo estelionato com cheques e encaminhou o homem ao DP, onde uma vítima de furto a residência reconheceu o talão e disse que na ocasião também foi levada uma TV.

Ao ser indagado, o acusado confessou o furto e disse ter vendido a TV a uma mulher, por R$ 200,00, no CDHU.

A TV foi localizada, levada ao DP e reconhecida pela vítima.

O autor do furto D.I.S., que já tinha passagens por furto e roubo e havia saído da prisão há dois meses, foi liberado e responderá pelo crime em liberdade.

