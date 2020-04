Em época de pandemia, aumenta o número de prisões de traficantes em São Carlos

Crédito: Arquivo/PM

Em época de pandemia da Covid-19, o trabalho dos policiais militares aumentou consideravelmente. Principalmente da Força Tática. A garantia é do capitão da 1ª Cia de Polícia Militar de São Carlos, capitão Renato Gonzalez.

Segundo ele, durante a época de isolamento social, a prisão de traficantes aumentou consideravelmente em São Carlos. O motivo, salienta é o auxílio da população que tem feito denúncias anônimas.

“Nas últimas semanas intensificamos as operações com a Força Tática e há ainda a ajuda do Baep de Ribeirão Preto”, comentou, salientando que atividades foram realizadas em vários bairros periféricos. “Na Vila Jacobucci, Santa Felícia, CDHU, Cidade Aracy e Jardim Gonzaga é onde há maior influência do tráfico. Mas trabalhamos em vários pontos da cidade. Não é só na periferia que ocorre o tráfico”, salientou, afirmando que maconha, cocaína e crack são as drogas mais apreendidas e consumidas na cidade. “Sem contar que o tráfico e a porta de entrada para o furto e o roubo. Pessoas praticam estes crimes para manter o vício”, disse, salientando que o roubo aumentou nos últimos dias. “É que as famílias estão em suas casas e isso fez com que esta modalidade criminosa aumentasse”.

PANDEMIA

Durante o isolamento social, Gonzalez informou que nenhum policial militar foi infectado pelo vírus. “O comando da PM disponibilizou máscaras, luvas, álcool em gel e, principalmente, muitas orientações. Nossos PMs se cuidam para não levar o vírus para casa. Desta forma, eles se protegem, protegem o cidadão e suas famílias”, finalizou.

