Assassinos do prefeito de Ribeirão Bonito são condenados a mais de 30 anos de prisão

19 Out 2023 - 07h12 Por Da redação

Francisco José Campaner, 57, que era popularmente conhecido por Chiquinho Campaner - Crédito: arquivo

O Tribunal do Júri condenou a uma pena de 30 anos, 8 meses e 24 dias de prisão em regime fechado, os autores do assassinato de Francisco José Campaner, 57, popularmente conhecido por Chiquinho Campaner, que era prefeito de Ribeirão Bonito, quando foi morto a tiros em dezembro de 2019. Por se tratar de crime hediondo com promessa de pagamento pela execução, o empresário Manuel Bento Santana da Cruz e o ex-vigilante Cícero Alves Peixoto não poderão recorrer em liberdade, por isso seguem presos na penitenciária de Araraquara.

Motivação

A trama para executar o prefeito Chiquinho Campaner, segundo a denúncia teria se iniciado após uma licitação de transporte público escolar, serviço esse que era prestado pelo empresário Manoel Bento Santana da Cruz, na época com 49 anos, teria se revoltado com a nova licitação programada por Chiquinho e ambos desde 2018 vinham se desentendendo e por telefone ocorreu a primeira ameaça de morte ao prefeito.

Os trabalhos desenvolvidos pelas equipes de investigadores e escrivães dos delegados Reinaldo Lopes Machado (titular da época da Polícia Civil de Ribeirão Bonito) e Geraldo Souza Filho (adjunto da Delegacia Seccional de São Carlos) culminaram com as prisões da dupla em Ribeirão Bonito e São Paulo.

A denúncia produzida pela Polícia Civil foi encaminhada ao Ministério Público Estadual (MPE), que, após analisar os trabalhos, representou pela pronúncia dos acusados pelo planejamento da emboscada e execução do bárbaro crime que ceifou a vida de "Chiquinho Campaner".

