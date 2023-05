Assassinos do cabeleireiro Rodson são condenados pela Justiça

Casa onde o crime ocorreu e no detalhe Rodson - Crédito: Maycon Maximino

A Justiça condenou os três responsáveis pela morte do cabeleireiro Rodson Sérgio Pires, 54, em setembro do ano passado, em sua casa, na rua Desembargador Júlio de Faria, na Vila Prado. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (25), no Fórum Criminal de São Carlos.

Renato Miterranma Machado dos Santos, vulgo “preto”, e Nathan Henrique de Oliveira, vulgo “foca” foram condenados a 24 anos de prisão e 12 dias-multa, enquanto que Rogério Henrique de Jesus, conhecido como “muralha”, foi condenado a uma pena de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Os réus que já estavam presos preventivamente continuarão cumprindo a pena em regime fechado.

O caso foi eluciado pela equipe da DIG.

João Fernando Baptista, delegado da DIG, responsável pelas investigações

O crime

A casa do cabeleireiro foi invadida por três criminosos na madrugada do feriado de 7 de setembro. Da residência os bandidos roubaram um televisor, um aparelho de som, um celular Iphone, e o Fiat Palio que estava na garagem. O carro foi encontrado na mesma tarde abandonado no Jardim Cruzeiro do Sul.

Rodson foi estrangulado com um cabo de telefone.

Leia Também