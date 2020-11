Assassino de "Bicudinho" é condenado a 13 anos de prisão

Jonathan foi condenado a 13 anos de prisão - Crédito: Arquivo/SCA

O homem que matou Leandro Francisco de Lima Santos, 27, o "Bicudinho", foi condenado a 13 anos de prisão rem regime fechado. O tribunal do júri aconteceu nesta terça-feira (24), no Fórum Criminal de São Carlos.

Jonathan Rodrigo Neo, 36, foi encaminhado até a penitenciária de Araraquara, onde irá cumprir o resto da pena.

O CRIME

Movimentação policial no local onde "Bicudinho" foi morto. Foto Maycon Maximino/arquivo

O homicídio aconteceu em 26 de agosto do ano passado, na rua Nuncio Cardinalli, na Vila Isabel.

Segundo as apurações do delegado Geraldo Souza Filho, que respondia interinamente pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), quatro anos antes do assassinato, Jonathan e Leandro, sob efeito de entorpecentes teriam entrado em luta corporal após desentendimento por causa de drogas, sendo que naquele dia Leandro acabou levando uma pancada violenta na cabeça, precisando receber atendimento médico. Desde então passou a jurar Jonathan de morte.

Segundo declarações de Jonathan, na manhã do dia 26 de agosto do ano passado, alega que teria encontrado Leandro e ele estaria armado com uma faca e partiu para cima dele. Jonathan teria conseguido desarmar Leandro e com a mesma faca desferiu um golpe em seu pescoço.

Leandro ainda conseguiu dar alguns passos, mas tombou morto.

Entretanto, o delegado acredita que Leandro não estava armado com uma faca, que uma emboscada teria sido montada por Jonathan para matá-lo.

O crime foi esclarecido pela DIG logo em seguida e Jonathan permaneceu preso desde então.

O réu poderá recorrer da decisão.

Delegado Geraldo Souza Filho investigou o caso na época (foto: Maycon Maximino)

