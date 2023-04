Assassinato de funcionário do SAAE pode ter tido outra motivação, afirma vereador Djalma Nery

SIGA O SCA NO

O vereador Djalma Nery (PSOL) publicou nesta quarta-feira (26), um vídeo nas redes sociais, no qual afirma que irá procurar a Polícia Civil e o Ministério Público (MP) para que seja considerada uma nova linha de investigação sobre o assassinato do funcionário do SAAE, Iebel Garcia Silva, 41.

No vídeo, Djalma afirma que dias antes de ser morto, Iebel o procurou para fazer denúncias sobre suposta conduta irregular do acusado pelo crime, Milton César Magalhaes, 44, e de outras pessoas que trabalham no SAAE.

O parlamentar diz que pediu a Iebel que fizesse uma denúncia anônima junto a ouvidoria da Prefeitura Municipal e para reforçar essa denúncia, protocolou um requerimento solicitando informações sobre os fatos relatados por Iebel e recentemente recebeu a resposta do SAAE. Os documentos apresentados pelo vereador no vídeo mostram que por diversas vezes, Milton teria utilizado o carro oficial da autarquia para se deslocar até Ribeirão Bonito, onde residia.

Djalma afirma ainda, baseado nos documentos fornecidos, que em determinado período, dentre todos os funcionários da autarquia, Milton teria sido o que mais realizou horas extras.

O vereador aponta que houve possível caso de favoritismo e que determinado grupo se apropriava das horas extras e que isso teria gerado revolta em Iebel, que resolveu fazer a denúncia.

Na mesma publicação do vídeo, o vereador deixou a seguinte mensagem: “Novas informações sobre o brutal assassinato de um servidor do SAAE em São Carlos no mês passado. Iremos levar essa documentação para Polícia Civil, ao MP e solicitar que seja considerada como uma outra linha de investigação de motivação do crime, diferente da tese reducionista de que tudo não passou de uma animosidade pessoal. A situação pode ser muito mais grave. Deixamos nosso compromisso de levar a investigação até o fim!”.

Em relação ao fato ocorrido no dia 22 de março de 2023, que envolveu colaboradores da autarquia, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos) reitera que segue colaborando com as investigações.

