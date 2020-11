Assaltantes agridem, colocam motorista de aplicativo no porta-malas e acabam presos pela Força Tática em São Carlos

Simulacro de arma de fogo e dinheiro recuperado pela Força Tática - Crédito: Divulgação/PM

A Força Tática prendeu na noite deste sábado (21) quatro bandidos que assaltaram e fizeram um motorista de aplicativo refém. A vítima foi encontrada no porta-malas do carro. Entre os criminosos há uma adolescente.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe de Força Tática com o sargento Rossi, cabo J.Lima, Cabo César e soldado Bruno, realizava patrulhamento pela rodovia Washington Luis (SP-310) e no quilômetro 234 foi foram informados por um motorista que um Fiat Mobby havia batido em seu carro e se evadido.

Pouco tempo depois os policiais avistaram o carro entrando em um matagal em alta velocidade. Quando os ocupantes perceberam a presença da PM se evadiram em direção ao Jardim Paulistano.

Quando os policiais se aproximaram do carro encontraram a vítima tentando sair do porta-malas. O homem informou que é motorista de aplicativo foi atender um chamado no Jardim Tangará com destino ao Embaré. No trajeto os criminosos anunciaram o assalto.

A vítima levou coronhadas na cabeça e foi colocada no porta-malas.

Com as características dos bandidos, os policiais com apoio de outras viaturas saíram em patrulhamento nas imediações de onde o carro foi abandonado e acabaram encontrando dois dos acusados nas redondezas. Com eles havia um simulacro de pistola e R$ 45,00 provenientes do assalto.

A equipe do Tático 38188 intensificou o patrulhamento na região e acabou localizando duas mulheres acusadas de participar do assalto. Uma delas é adolescente.

Foram presos V.H.C.R., T.F.M., J.A.V.M. Eles foram recolhidos ao Centro de Triagem, enquanto que a adolescente foi levada à Fundação Casa.

