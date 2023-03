Suspeito de roubo morto por vigilante em Araraquara era de São Carlos

Crédito: Balda News

Bruno Reges Faria, 32, que foi morto por um vigilante durante uma tentativa de roubo, na noite deste domingo (26), em Araraquara, morava na Vila Jacobucci, em São Carlos. Outro suspeito que também estaria envolvido no crime deu entrada com ferimentos na Santa Casa de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, policiais militares foram acionados no condomínio residencial que está sendo construído na Avenida Marginal Alberto Benassi e lá encontraram Bruno caído no meio da rua, já sem vida.

O vigilante informou que estava trabalhando na obra, quando uma motocicleta com dois homens parou na frente da janela do refeitório e um dos indivíduos perguntou se tinha pedido “Ifood”. O vigilante disse que não, mas a dupla insistiu. Ele estranhou e saiu do imóvel, momento em que avistou um dos suspeitos com uma arma em punho passando pelo corredor Em seguida o criminoso efetuou dois disparos em sua direção.

Em seguida, o vigilante alega que se abaixou, sacou o facão com a bainha, que estava em sua cintura, e desferiu um golpe no rosto do indivíduo armado, que caiu no chão, voltou a se levantar e efetuou mais um disparo contra o vigilante, não o acertando. Posteriormente, o vigilante desferiu mais dois golpes de facão na cabeça do suspeito armado, que tentou se defender com as mãos e caiu novamente no chão, efetuando mais dois disparos, que atingiram a pia e a parede do refeitório.

Enquanto o indivíduo armado permaneceu caído no chão, o comparsa, munido de um alicate corta vergalhão e uma barra de ferro, gritou para o vigilante "perdeu vagabundo" (sic) e desferiu um golpe com o alicate no seu ombro.

O vigilante alega que desferiu um golpe de facão na axila esquerda do meliante, que ficou caído no chão. Após se livrar dos dois criminosos, ele foi até os fundos da obra, onde se abrigou em uma mata de onde enviou mensagens para o seu chefe pedindo para chamar a Polícia.

Os policiais militares quando chegaram ao local seguiram os rastros de sangue que levaram até onde estava o corpo de Bruno. Ele foi o suspeito atingido na axila com o golpe de facão. O vigilante também sofreu ferimentos, mas passa bem.

O suspeito que deu entrada na Santa Casa de São Carlos apresentava ferimentos condizentes com os golpes aplicados pelo vigilante, mas acabou sendo liberado do flagrante por falta de provas.

O corpo de Bruno será trazido para São Carlos, onde será sepultado às 16h30 no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

