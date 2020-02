Árvores impedem que picape ‘mergulhe’ no córrego Gregório

Crédito: Maycon Maximino

Árvores plantadas nas margens do córrego Gregório impediram que uma Saveiro ‘mergulhasse’, após um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 4, na

Avenida Comendador Alfredo Maffei, quase esquina com a rua Major Manoel Antonio de Mattos, no Jardim Brasil.

O São Carlos Agora apurou que o motorista de 41 anos da picape transitava sentido centro/Castelo Branco quando, por motivos ignorados, o carro foi para sua esquerda.

Em seguida colidiu na sarjeta e tombou entre as árvores, impedindo que caísse no córrego Gregório. O motorista ficou no interior do veículo e populares que passavam pelo local foram em socorro e chegaram a cavoucar a terra, já que os seus pés estavam presos entre o para-brisa e o solo.

Com a chegada de dois autos bombas do Corpo de Bombeiros, o motorista foi retirado e socorrido pelo Samu à Santa Casa. Uma Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.

