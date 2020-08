Árvores atrapalham, motorista não vê motociclista, avança “pare” e causa colisão

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão deixou pai e filho feridos na tarde desta terça-feira, 25, após colisão no Jardim Beatriz. Placas de sinalização e galhos de árvores podem ter sido os motivadores do acidente.

O São Carlos Agora apurou que as vítimas, (pai de 45 anos e filho de 20 anos) que estavam em uma moto e transitavam pela Avenida Henrique Gregori (sentido shopping/Upa Vila Prado) e no cruzamento com a rua Jerônimo da Costa Terra foram atingidos por uma picape carregada com gás de cozinha.

O motorista causador do acidente disse que teria sido atrapalhado por placas de sinalização e galhos de árvores e não viu a moto que transitava pela faixa da esquerda.

Com o impacto os ocupantes da moto e com ferimentos pelo corpo, socorridos pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também