Árvore de grande porte cai sobre ponto de ônibus no Centro de São Carlos

Crédito: Whatsapp SCA e Maycon Maximino

Uma árvore de grande porte caiu perto de um ponto de ônibus no começo da tarde desta quinta-feira (5) na frente da Igreja Catedral, no Centro de São Carlos.

Segundo informações, uma mulher está sob os galhos aguardando ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Pelo menos outras três pessoas sofreram ferimentos leves.

O trânsito está interditado entre as ruas Conde do Pinhal e Treze de Maio. A Defesa Civil e a Polícia Militar estão no local.

