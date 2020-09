Árvore cai sobre motociclista na marginal

Crédito: Jeferson/Colaborador SCA

Uma árvore caiu sobre um motociclista na noite desta segunda-feira (28), na avenida Comendador Alfredo Maffei, no bairro Portal do Sol. O acidente aconteceu no momento da forte chuva que atingiu a cidade.

A vítima acabou caindo, porém não foi possível saber a gravidade dos ferimentos.

Populares ajudaram a cortar os galhos e a limpar a via.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

