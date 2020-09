Armado com faca, ladrão assalta morador de rua

Crédito: Arquivo/SCA

Um desempregado de 30 anos, que afirmou ser morador de rua, foi vítima de assalto na quarta-feira, 9, na rua Maria Consuelo Brandão Tolentino, no Parque Bicão.

Ele compareceu ao 2º DP nesta segunda-feira, 14, e relatou às autoridades que estava próximo a um bar quando o ladrão, armado com uma faca, ordenou que ele entregasse uma carteira e o seu celular (que teria adquirido com ajuda do Auxílio Emergencial oferecido pelo governo em época de pandemia da Covid-19). Posteriormente, recebeu socos e pontapés.

Praticado o crime, o ladrão fugiu.

