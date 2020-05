Armado com tesoura, homem ameaça mulher e é detido pela PM

Crédito: Arquivo/SCA

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 23h desta segunda-feira, 25, quando um homem, armado com uma tesoura, ameaçou sua mulher. O flagrante aconteceu na rua Rio Paranapanema, no Jardim Jockey Club.

T.C.S. foi surpreendido por policiais no endereço tentando forçar o portão da casa. Após revista, localizaram uma tesoura.

Em contato com a vítima (M.E.G.), a mulher disse aos PMs que mora com o acusado na rua Rio Amazonas e horas antes teria sido agredida com a tesoura.

Com medo, saiu de casa e foi até onde mora sua mãe, sendo perseguida pelo companheiro.

Ambos foram encaminhados ao plantão e o acusado ficou à disposição da autoridade policial.

