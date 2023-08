Armado com faca, procurado pela Justiça ameaçava populares no Mercadão

A faca que estava em poder do procurado pela Justiça - Crédito: Maycon Maximino

Um procurado pela Justiça, armado com uma faca, foi detido por guardas municipais por volta das 10h desta quarta-feira, 1, no Mercado Municipal.

De acordo com uma testemunha, A.S.A., 40 anos, estaria alterado e com uma faca nas mãos, intimidava populares no interior do prédio.

No local, os guardas abordaram o acusado que afirmou que estaria sendo ameaçado por um comerciante. Porém, em consulta, tiveram ciência que A.S.A. era procurado pela Justiça. Encaminhado à CPJ, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem.

