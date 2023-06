Armada de martelo, mulher é acusada de tentar agredir homem e danificar carro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher está sendo acusada de violência doméstica e dano. O caso teria ocorrido por volta das 18h30 desta quarta-feira, 28, em uma moradia na rua Elias Arsenios, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo consta em boletim de ocorrência, um homem de 41 anos teria estacionado o carro em frente a moradia e ouviu gritos. Ao entrar, viu a acusada gritando com a filha de 7 meses. Ao pedir que parasse, ela teria se alterado e após se armar com um martelo, partiu para cima da vítima e deu um golpe no vidro traseiro do seu carro. A motivação seria o fato dele afirmar que iria sair de casa com a criança de 7 meses.

