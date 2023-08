Armações de ferro furtadas de posto de combustíveis são apreendidos em ferro velho

SIGA O SCA NO

Ferro velho foi recuperado pela PM e deverá ser devolvido ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares detiveram na tarde desta quarta-feira, 16, dois suspeitos que podem estar envolvidos em um furto de armações de ferro de um posto de combustíveis localizado no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua 15 de Novembro, no centro de São Carlos.

Segundo apurado, as armações teriam sido furtadas na segunda-feira, 14, quando desconhecidos colocaram o material em um veículo e vendido em um ferro velho estabelecido na rua Antônio Carlos Ferraz de Salles, no Jardim Santa Felícia.

Representantes do estabelecimento descobriram, foram até o endereço e acionaram a Polícia Militar. O dono do ferro velho delatou quem seria o vendedor, que também foi indagado, afirmando que teria feito apenas o frete, do posto até o ferro velho.

Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe. O material, apreendido.

