Árbitro acusa jogador de injúria racial em Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de injúria racial será investigado pela Polícia Civil e teria sido praticado durante uma partida de futebol amador ocorrido na manhã de domingo, 9, no estádio municipal Tonico Varella, em Ribeirão Bonito.

A vítima, um homem de 53 anos compareceu na CPJ, em São Carlos, e elaborou boletim de ocorrência. Salientou que é árbitro de futebol e estaria prestando serviços durante a partida Pé Na Porta x Nem Lá Nem Cá, pela ADN Champions Cup.

Aos 32 minutos da etapa final, durante a marcação de uma falta contra a equipe do Pé Na Porta, devido a temeridade do lance, expulsou um atleta de 38 anos que, revoltado, teria partido para cima de sua pessoa e dito as frases “nego safado, preto vagabundo”.

O árbitro disse então que se formou um tumulto e por isso foi obrigado a encerrar o jogo antes dos 45 minutos da etapa final.

Leia Também