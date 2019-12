Aquaplanagem causa colisão e capotamento na rodovia Domingo Innocentini

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Dois veículos colidiram, no final da tarde desta quinta-feira (19), na Rodovia Domingo Innocentini, próximo ao km 2, em São Carlos.

De acordo com apurado, um motorista, de 40 anos, trafegava sentido Broa-São Carlos, em um Fox preto, quando pegou uma aquaplanagem e perdeu o controle do veículo. Em seguida, o carro derrubou uma placa, atingiu um Monza, que vinha no sentido contrário, e capotou fora da pista.

Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer atendimento. Não houve feridos no acidente.

