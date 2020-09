Aposentada é morta pelo companheiro na frente da neta de 9 anos no Castelo Branco

Carro funerário e policiais na frente da casa onde aconteceu o feminicídio - Crédito: Colaborador/SCA

Delegado Gilberto de Aquino e a equipe da perícia no local onde ocorreu o feminicídio. Foto: Colaborador

Uma mulher de 60 anos foi assassinada pelo amásio na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Castelo Branco. O autor foi preso pela Polícia Militar.

Por volta da 1h os PMs Ludugerio e Lanceri estavam a caminho de uma ocorrência quando no caminho foram interceptados por um motociclista que informou que na rua José Fontora Costa, uma criança havia saído de uma casa gritando e pedindo por socorro.

Imediatamente a equipe se deslocou até o local e encontrou José Carlos Donizete de Almeida ainda no portão, muito nervoso. Ele informou que havia desferido golpes de faca contra a sua companheira.

Os policiais entraram na casa e encontraram a mulher caída na cozinha, sangrando e com uma faca cravada no peito.

O Samu foi acionado e o médico que esteve no local constatou a morte de Aparecida de Fátima Poli Gambim, de 60 anos.

Faca usada no crime ainda suja de sangue

Consta no boletim de ocorrência que a vítima vivia com José Carlos há quatro anos e eles estavam em processo de separação. A neta de 9 anos contou que viu os avós discutirem, pois José Carlos teria ido ao bar tomar cerveja. Ao ser repreendido pela mulher, ele teria desferido tapas no rosto dela.

Em seguida José Carlos foi até a cozinha e pegou uma faca. A neta gritou com ele e foi ameaçada. Na sequencia José Carlos cravou a faca no peito de Aparecida.

Em seguida a criança correu para o quarto e quando voltou para a cozinha tentou puxar a avó que ainda gemia e retirar a faca, mas não conseguiu. Vendo bastante sangue e assustada, a neta saiu pedindo socorro, sendo avistada pelo motociclista. Em seguida ela foi até casa dos tios que fica nas proximidades e contou o ocorrido.

José Carlos Donizete de Almeida, também de 60 anos, foi conduzido ao plantão policial, autuado em flagrante pelo crime de feminicídio pelo delegado Gilberto de Aquino. Depois recolhido ao Centro de Triagem.

