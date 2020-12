Aposentado cai em golpe de vendedor de sapatos no Jardim Tangará

Um homem de 71 anos perdeu 5 mil reais em um golpe na manhã desta quarta-feira (02), no Jardim Tangará.

O aposentado estava no portão de sua residência quando apareceu um homem em um carro prata, que parou, disse que estava vendendo calçados e insistiu para que ele comprasse.

O idoso acabou comprando um par de sandálias pelo valor de R$ 30,00, que pagou com cartão, e o vendedor foi embora.

Pouco depois, ele recebeu uma mensagem via celular, informando a compra feita no valor de R$ 2.999,99 e mais duas outras, de R$1.500,00 e 500,00. Somente aí ele percebeu que seu cartão havia sido trocado e entrou em contato com o banco, solicitando o bloqueio do mesmo.

Ele registrou a ocorrência no 1º D.P.

