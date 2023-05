Após um ano, vítima de atropelamento faz BO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Demorou um ano, mas uma ciclista de 48 anos formulou boletim de ocorrência contra o possível acusado. Um motorista que teria o apelido de “Lemão”, dirigia um Gol quando atropelou a vítima, que reside no Jardim Mariana, em Ibaté.

A vítima formulou queixa-crime nesta quarta-feira, 17, oportunidade em que relatou a sua versão sobre os fatos.

Segundo ela, o atropelamento aconteceu no dia 25 de maio de 2022 quando estava com um grupo de ciclistas na Estrada Municipal Ernesto Pinca, no Tutoya do Vale. O motorista teria fugido do local.

A foi socorrida até a Santa Casa onde ficou internada por 43 dias. Após a alta hospitalar, ficou 8 meses afastada, sem poder se locomover. O caso será investigado pela Polícia.

