Após tentar a fuga, adolescente em moto adulterada é apreendido pela PM

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais militares no início da tarde desta quarta-feira, 17, após ser flagrado em uma moto adulterada. O infrator ainda tentou a fuga e colocou em risco pedestres e motoristas durante a perseguição.

O adolescente pilotava uma moto pela Avenida José Antonio Migliato, no Cidade Aracy. O veículo estava em péssimo estado de conservação e sem placa.

Na tentativa da abordagem o infrator acelerou e teve início uma perseguição que terminou somente na rua 13, no Planalto Verde. Na oportunidade houve a constatação que o chassi da moto estava raspado e a numeração do motor não era cadastrado no Detran.

Encaminhado ao 2º DP, o adolescente ficou à disposição da autoridade policial. A moto recolhida ao pátio municipal.

