Após suposta queda, homem de 54 anos morre na Santa Casa de São Carlos

Vítima estava internada na Santa Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma possível queda teria provocado a morte de Marcelo Xavier, 54 anos, nesta terça quinta-feira, 8, na Santa Casa de São Carlos. Ele teria sofrido traumatismo craniano e apresentava lesões pelo corpo.

Consta em boletim de ocorrência que Marcelo mora na rua Francisco Stella, na Vila São José. Seria consumidor de bebida alcoólica e morava sozinho em uma edícula. Na madrugada de quarta-feira, 7, a vizinha que reside em uma casa no mesmo terreno, teria ouvido um gemido e ao ver o motivo, teria visto a vítima caída no solo em meio a uma poça de sangue. O Samu foi acionado e encaminhou Marcelo à Santa Casa. A princípio apresentava trauma do crânio, lesões pelo corpo e cheiro etílico saindo pela boca.

A irmã da vítima disse que chegou a falar com a vítima que apresentou melhoras. Porém, na manhã de quinta-feira, morreu. O fato foi registrado na CPJ.

