Após ser detido, acusado de tráfico tenta corromper PMs

Dois homens foram detidos por policiais militares na tarde deste domingo, 26, no Jardim Gonzaga. Um deles, acusado de tráfico de entorpecentes, tentou corromper os soldados, ao oferecer uma quantia em dinheiro. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Salomão Shevz com a Guadalajara, por volta das 16h30.

Os policiais estavam em patrulhamento quando fizeram a abordagem. Após revista, localizaram G.A.S.B., cinco pinos de cocaína, uma porção de maconha e R$ 280,50. Já com R.L.B., uma porção de maconha e R$ 164,00.

Ambos foram encaminhados ao plantão e quando era elaborado o flagrante, G.A.S.B. teria oferecido o dinheiro que estava em seu poder aos policiais para que fosse liberado.

Diante do fato, além de tráfico de entorpecentes, “ganhou” uma segunda autuação, de corrupção ativa e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem. R.L.B. disse que seria viciado e após ser ouvido, foi liberado.

