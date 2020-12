Após ser apreendido pela PM, adolescente confessa furto

Crédito: Divulgação

Após ser apreendido por policiais militares por volta das 23h30 desta quarta-feira, um adolescente de 17 anos confessou um furto a residência na rua Haiti, na Vila Brasília, em São Carlos.

PMs da Força Tática realizavam patrulhamento pela rua Hipólito José da Costa e no cruzamento com a rua José Lemes Marques viu um suspeito que ao notar a viatura dispensou uma sacola que estava em sua mão.

Foi feita a abordagem e após revista localizaram com o infrator uma sacola com uma nota de 5 euros e algumas moedas estrangeiras. Indagado, disse que havia furtado uma residência próximo ao local e que havia colocado outros produtos do crime em uma Strada que ficava estacionada próximo a residência.

Os PMs foram ao local onde foi verificado que a residência se encontrava com a porta danificada e a casa revirada. Foi recuperado os produtos que se encontrava no veículo sendo duas TVs, um ar condicionado portátil, um notebook, um tablete, um carregador portátil para celular, um celular, um secador de cabelos, uma escova de cabelo elétrica e variados produtos de beleza.

O adolescente foi encaminhado ao plantão policial e os produtos apreendidos.

