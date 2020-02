Após ser ameaçado, estudante perde o celular para ladrão no Centro

Crédito: Arquivo/SCA

Um adolescente de 17 anos foi vítima de um assalto na tarde de sexta-feira, 21, na rua Dona Alexandrina, no centro.

Ele afirmou que estava em um ponto de ônibus quando começou a conversar com um desconhecido. Ao retirar o aparelho que estava em seu bolso, foi anunciado o crime e posteriormente ameaçado de morte. Ameaçando estar armado, o desconhecido pegou o celular e fugiu.

Acompanhado do pai, a vítima do assalto compareceu no plantão policial e registrou o fato em BO.

