Após queda e ser hospitalizada, idosa morre na Santa Casa

SIGA O SCA NO

Vítima estava internada na Santa Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa de 85 anos, faleceu no início da madrugada desta sexta-feira, 29, na Santa Casa de São Carlos. Ela teria fraturado o fêmur da perna esquerda, após sofrer queda em sua residência.

As filhas da vítima registraram boletim de ocorrência na CPJ e informaram que ela teria caído na garagem de sua moradia no dia 6 de setembro e com dores, socorrida até à UPA Vila Prado onde teria sido medicada e liberada.

Nos dias seguintes, com dores e movimentos limitados em seu corpo, as filhas levaram a mãe para atendimento médico em Itirapina, sendo posteriormente removida até uma unidade de saúde em Rio Claro, onde foi constatada a fratura. Porém, por ter comorbidades, foi desaconselhada uma cirurgia.

A idosa continuou com dores e foi transferida para a Santa Casa de São Carlos, onde foi hospitalizada e chegou até ser agendada uma cirurgia para a terça-feira, 26, porém cancelada. Todavia, não suportando o ferimento, a idosa faleceu aos 27 minutos desta sexta-feira. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necroscópicos.

Leia Também