Após programa "Linha Direta", DIG recebe informações sobre possível paradeiro de Anelize e Maria Elizabeth

Casa onde mãe e filha estariam residindo no litoral de SP - Crédito: colaborador

No último dia 06/07, o programa "Linha Direta", transmitido pela Rede Globo, exibiu a história do crime macabro cometido Anelize Matteoci Loperlongo, que na época tinha 25 anos e sua mãe, a oficial de Justiça aposentada Maria Elizabeth Metteoci, 56. Elas foram as mandantes do assassinato do manobrista Ricardo Luis Antunes da Silva. O crime ocorreu em 2006 e desde então estão foragidas. (veja matéria relacionada)

Após a veiculação do programa, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima, supostamente vinda de uma mulher, que indicava o possível paradeiro de Annelize. Segundo a informação, Annelize estaria residindo na Rua Santos, no Bairro Agenor de Campos, em Mongaguá, Litoral sul de São Paulo. Contudo, a denúncia também afirmava que a suspeita teria fugido do local pouco antes do final do programa, em um veículo de cor escura.

Diante dessas informações, uma equipe da DIG de São Carlos, com apoio de policiais civis de Mongaguá, foram até o endereço fornecido. Vizinhos afirmaram que Annelize se dedicava à venda de cachorros da raça Poodle, uma atividade que a investigação revelou ser praticada em São Carlos. Itens relacionados ao cuidado dos animais foram encontrados na garagem da residência, reforçando os indícios colhidos.

No entanto, um detalhe intrigante surgiu: Annelize teria fornecido um endereço falso em atendimentos anteriores na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Agenor de Campos, indicando a Av. São Jorge, como sua residência. Os policiais, diligenciando nesse segundo endereço, encontraram uma construção inacabada e, após conversas com o proprietário, constataram que o local não era apto para moradia e que as fotos de Annelize e Maria Elizabeth não foram reconhecidas.

A equipe de investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) não se deu por vencida e conseguiu identificar um terceiro possível endereço em São Paulo. Munidos dessa nova pista, uma equipe da DIG seguiu até o local e, por meio de técnicas investigativas, obteve relatos de que Annelize já havia sido vista na região.

Com essas informações em mãos, o Delegado João Fernando solicitou um Mandado de Busca e Apreensão para o endereço indicado. Na madrugada da última terça-feira, acompanhado de sua equipe, João Fernando se deslocou até São Paulo e realizou a operação. No entanto, Annelize e Maria Elizabeth já não estavam presentes no local.

As investigações prosseguem, e a equipe da DIG está comprometida em descobrir o paradeiro das duas mulheres. O Delegado João Fernando não descarta a possibilidade de novas diligências nos próximos dias com o objetivo de localizá-las, efetuar suas prisões e apresentá-las à justiça para que respondam pelo crime que chocou a população.

