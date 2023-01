Após perseguição, PM apreende moto suspeita no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Uma motocicleta de origem suspeita foi apreendida pela Polícia Militar no final da noite desta sexta-feira (27), no bairro Cidade Aracy.

Policiais faziam a ronda pelo bairro, quando na avenida Regit Arab avistaram a motocicleta que estava sem a placa e era conduzida por um homem sem capacete.

Ao perceber que seria abordado, o condutor tentou empreendeu fuga, mas logo acabou abordado.

A moto estava com o chassi e a numeração do motor suprimidos, por isso acabou sendo apreendida no plantão da CPJ. Já o condutor acabou sendo liberado.

