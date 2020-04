Após operação policial, dupla é detida com entorpecentes no CDHU

Crédito: Divulgação

Com o intuito de combater a criminalidade, policiais militares detiveram após operação policial realizada na rua da Paz, no CDHU, por volta das 17h50 desta quinta-feira, 16, uma dupla com entorpecentes.

Equipes da Força Tática com o apoio do Canil do BAEP 11 entraram no condomínio de prédios e abordou os suspeitos que ainda tentaram sem êxito a fuga. Durante a perseguição dispensaram uma sacola contendo cocaína, maconha e crack.

De posse de informações, realizaram revista em um apartamento onde localizaram o restante das drogas, embalagens, uma caixa contendo rádios de comunicação, entre outros objetos.

A dupla foi encaminhada ao plantão e ficou à disposição da Justiça. Foi apreendido R$ 60,90, um tijolo de maconha, 140 porções de maconha, 112 pinos de cocaína, 188 pedras de crack, anotações referentes ao tráfico e apetrechos para o tráfico de drogas.

