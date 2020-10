Após jogar radar no mato, homem presta depoimento e é liberado

Radar passou por perícia. (foto SCA)

O motociclista de 43 anos que atirou o radar móvel em uma mata na tarde desta segunda-feira (19), na avenida Lourenço Innocentini, foi liberado após prestar depoimento no 1º Distrito Policial.

De acordo com os registros policiais, o operador de radar posicionou o equipamento na altura do Parque Sabará, quando por volta das 14h50, quando foi surpreendido pelo motociclista que apanhou o radar móvel e saiu acelerando a moto. Depois de 50 metros ele jogou o equipamento em uma mata.

O operador de radar foi atrás do motociclista e conseguiu abordá-lo. A Guarda Municipal foi acionada e deteve o acusado.

Aos guardas, o homem informou que está sofrendo de depressão, tomando remédios controlados e estaria a caminho de uma clínica. Ele ainda se desculpou pela atitude e após entrou na mata e devolveu o aparelho.

O motociclista foi encaminhado ao 1º DP e apresentado ao delegado Maurício Antônio Dotta e Silva, que inicialmente determinou que o radar fosse averiguado pelos peritos do Instituto de Criminalística (IC), que apontaram que o equipamento, embora teria sido jogado no terreno, não teria sofrido avarias estruturais, mas, orientou o funcionário a comunicar a empresa para uma avaliação antes do equipamento ser colocado novamente em funcionamento nas ruas de São Carlos.

O caso foi registrado em Termo Circunstanciado (TC), vez que a mãe do motociclista chegou no DP apresentando a autoridade policial documentos e atestados médicos que comprovam que o ele estaria sofrendo com uma profunda depressão e estaria em tratamento com psicólogos e psiquiatras e que embora tenha pego o equipamento ele próprio se desculpou e disse que vem se revoltando com muitas coisas estão acontecendo no país e acabou fazendo uma tremenda besteira.

Após ser ouvido pela autoridade policial, o motociclista foi liberado.

