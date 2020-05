Após grave acidente e quase uma hora de manobras Samu reverte parada cardiorrespiratória

Crédito: Luciano Lopes

Um casal precisou ser socorrido após um grave acidente nesta manhã de sábado (16), na rotatória que dá acesso aos condomínios Damha.

A mulher conduzia o Palio cinza quando, provavelmente, passou mal e perdeu o controle da direção, colidindo contra um poste.

O passageiro de 61 anos não sofreu ferimentos aparentes, mas foi socorrido por uma unidade básica do Samu, com confusão mental enquanto a condutora foi encontrada em parada cardiorrespiratória, que foi revertida após uma hora de trabalho intenso da equipe de suporte avançado do Samu.

As duas vítimas foram encaminhadas à Santa Casa.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

