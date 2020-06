Após GM deter jovem de 18 anos, prima da mesma idade é flagrada pela PM no tráfico de drogas

Crédito: Maycon Maximino

Família unida, permanece unida... Até no tráfico de drogas. Pelo menos em São Carlos e em um prazo de 24 horas, duas primas com a mesma idade e no mesmo foram detidas com entorpecentes.

Na tarde desta quinta-feira, 11, após denúncia anônima, guardas municipais detiveram uma jovem de 18 anos em um local conhecido como ponto de tráfico na rua Riskala Haddad, no Parque Sisi.

Para ‘completar o álbum da família’, na tarde desta sexta-feira, 12, no mesmo local, sua prima, também com 18 anos, foi tirada de circulação.

Policiais militares estavam em patrulhamento preventivo quando viram a acusada em atitude suspeita. Com ela foi localizado três porções de maconha, cinco pinos de cocaína e R$ 20. Próximo a ela localizado o restante das drogas. Encaminhada ao plantão, ficou à disposição da autoridade policial.

