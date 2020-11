Após furtar peças de alumínio, ladrão é detido pela PM

Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Rocam detiveram no início da tarde desta quarta-feira, 11, S.F.S., 27 anos, acusado de furtar peças de alumínio de um prédio onde funcionou uma agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida São Carlos, próximo a EESG Dr. Álvaro Guião.

Os PMs receberam denúncia via Copom e iniciaram diligências e na

Avenida São Carlos, região do Mercadão, fez a abordagem no suspeito que carregava as peças.

Após a abordagem, o acusado foi encaminhado ao 3º e 5º DPs e ficou à disposição da autoridade policial.

