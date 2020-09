Após furtar escritório de engenharia, ladrão “tira uma soneca”

Crédito: Maycon Maximino

O “trabalho árduo” de um ladrão de 24 anos “deu ruim” na manhã desta sexta-feira, 11. Após cometer o furto em um escritório de engenharia civil na rua Alberto Lanzoni, no Jardim Santa Felícia, pegou no sono e dormiu em frente do prédio. O crime, acredita-se, aconteceu durante a madrugada e a prisão do suspeito aconteceu por volta das 7h.

O São Carlos Agora apurou que policiais militares receberam denúncia dando conta o acusado teria sido abordado pela vítima. No local, os PMs detiveram o suspeito, que dormia na calçada. Próximo a ele, um saco com várias ferramentas. O proprietário do escritório informou que uma janela do prédio estaria arrombada.

Diante das evidências, a vítima disse que acordou o suspeito e após indaga-lo, ocorreu a confissão. Porém, cansado, deu uma cochilada.

O ladrão foi encaminhado ao 3º e 5º DPs e ficou à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também