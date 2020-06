Após furtar casa e igreja, ladrão é detido pela GM

Crédito: Maycon Maximino

Um ladrão de 41 anos foi detido por guardas municipais no final da manhã desta terça-feira, 16, após ser acusado de furtar uma igreja no cruzamento das ruas Dona Alexandrina com a São Sebastião e uma casa que está à venda na rua Dona Alexandrina. Ambos no centro.

Uma dupla teria entrado na casa e se apoderado da fiação elétrica. Posteriormente, furtaram uma TV da igreja. Vizinhos notaram a presença suspeita dos homens e acionaram a PM que foram ao local e com as características realizaram diligências.

Porém, uma guarnição da Guarda Municipal que tinham acabado de concluir uma ocorrência de um adolescente que tinha sido flagrado em uma moto no Jardim Centenário, ao patrulhar a rua Joaquim Rodrigues Bravo viu um suspeito carregando um saco preto. Foi feita uma primeira tentativa de abordagem. Já na rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, os GMs conseguiram deter o acusado que confessou os furtos.

Levado até a igreja, um religioso reconheceu o aparelho. Já a vítima proprietária da casa, não foi localizada. Encaminhado ao 3º e 5º DPs, ficou à disposição da autoridade policial.

