Após furtar carro e iniciar desmanche, trio é detido pela PM

Crédito: Maycon Maximino

Um trabalho eficiente da Polícia Militar, resultou na prisão de três ladrões por volta das 2h35 desta quinta-feira, 20, na rua Padre Oliveira Rollin, no Jardim Bandeirantes. Os acusados teriam furtado um Uno e iniciado o desmanche, quando foram flagrados pelos policiais.

O São Carlos Agora apurou que três ladrões, com idades de 22 anos, 40 anos e 46 anos (todos com passagens por furto e tráfico), teriam se apropriado do carro na rua Júlio Fagá, no Jardim Santa Paula e se dirigiram até a rua Padre Oliveira Rollin, no Jardim Bandeirantes onde iniciaram o processo de desmanche.

Neste interim, vizinhos acionaram a PM e realizaram denúncias anônimas e uma viatura composta pelo cabo Sierra e soldado De Sá foram ao local e conseguiram a abordagem após tentativa de fuga do trio.

Indagados, todos confessaram o crime e indicaram o local onde estava o Uno. A proprietária foi comunicada e ainda não tinha conhecimento do crime. Disse aos PMs que foi até a casa do namorado onde deixou o carro estacionado.

Os ladrões foram encaminhados ao 3º e 5º DPs, autuados em flagrante e recolhidos ao Centro de Triagem.

