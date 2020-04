Após discussão familiar, jovem bate o carro em árvore no Arnon de Mello

Frente do veículo ficou destruída - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um jovem de 20 anos bateu o carro que dirigia contra uma árvore na noie desta quinta-feira (9), no bairro Arnon de Mello, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, o rapaz teria se desentendido com familiares e com a chegada da Polícia Militar saiu acelerando o veículo Voyage pela rua Dona Maria Cecília Botelho Ferraz. Ele perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore, causando grandes danos na parte dianteira do carro.

O Corpo de Bombeiros foi chamada e a equipe da Unidade de Resgate (UR) compareceu no local. O jovem recebeu os primeiros atendimentos no local e depois foi encaminhado até a Santa Casa, aparentemente com ferimentos leves.

