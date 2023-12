Após desfazer negócio, homem é ameaçado de morte no Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um negócio desfeito terminou em ameaça de morte por volta das 6h30 desta segunda-feira, 25. O caso foi registrado na CPJ.

A vítima, um homem de 54 anos, afirmou que fez o negócio com seu vizinho e envolveu um carro. Porém a negociação foi desfeita e o veículo devolvido.

Todavia, de acordo com a vítima, o filho do vizinho não teria ficado satisfeito com o fato e teria ido até a frente da sua casa, na rua José Mário Gonçalves, no Cidade Aracy e feito dois disparos contra a moradia, acertando o portão. A vítima acordou e acionou a PM. O autor teria deixado o local.

