Gol estava em estado de abandono no Jardim Centenário - Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima, policiais militares foram acionados via Copom para se deslocarem até a rua Brás Cubas, quase esquina com a Avenida Quarto Centenário, no Jardim Centenário, onde estava em estado de abandono um Gol verde, placas de São Carlos, com queixa de furto.

De acordo com os PMs, o carro estava sem bateria. Após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao pátio municipal.

