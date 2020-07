Após denúncia, PM apreende arma de fogo e maconha

Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, policiais militares apreenderam uma arma de fogo e uma porção de maconha que estava em uma casa na rua Campos Salles, na Vila Monteiro.

Segundo apurado, W.R.F., 41 anos seria o proprietário da arma e do entorpecente. No endereço indicado, PMs apuraram que na casa, em cima de um guarda-roupas (dentro de uma caixa de sapatos) foi localizado um revólver calibre 32 e seis balas intactas. Em um armário, no quintal, estava a maconha.

O acusado não foi detido, já que não estava na casa. Revólver e maconha foram apresentados no 1º e 4º DPs.

