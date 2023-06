Após convulsão, homem cai de escada no Jardim Ricetti

SIGA O SCA NO

Vítima no momento em que era socorrido pela USA: queda de escada - Crédito: Maycon Maximino

Uma convulsão e consequente queda de uma escada causou ferimentos em um homem de 40 anos. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 20, em uma moradia na rua Manoel Perez Dias, no Jardim Ricetti.

A vítima rebocava o pilar quando teve convulsão e caiu da escada, batendo as costas no chão. Desorientado, foi inicialmente atendido por um socorrista da motolância e posteriormente pela unidade de suporte avançado do Samu à Santa Casa para atendimento médico.

