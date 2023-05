Após conversar com mulher em aplicativo de relacionamento, jovem sofre com ameaças

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 22 anos procurou as autoridades policiais na manhã desta quarta-feira, 17, para afirmar que estaria sendo ameaçado por desconhecidos que garantem ser de uma facção criminosa.

Tudo teve início quando ele manteve contato com uma mulher por um aplicativo de relacionamento e ela teria dito estar acompanhada. No dia seguinte, recebeu uma ligação de um número desconhecido e após breve conversa foi ameaçado de morte e a pessoa disse ser do PCC. Ele bloqueou. Horas depois, uma segunda ligação com novas ameaças e o desconhecido citou o nome dos seus pais. Bloqueou novamente e horas após, um terceiro contato via fone onde o desconhecido disse o endereço do seu avô e afirmou que sua família poderia pagar pelos seus atos. O caso foi registrado na CPJ.

