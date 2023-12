Após compras de Natal, homem é assaltado no Botafogo

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 27 anos foi vítima de um assalto aos 40 minutos de sábado, 23, na rua José R. Godoy, no Jardim Botafogo.

A vítima formulou boletim de ocorrência na CPJ e disse que no dia anterior saiu de casa e foi no Shopping Center Iguatemi onde fez compras de Natal. Passou na casa dos pais e posteriormente foi para sua moradia. Ao parar em frente à casa, e estacionar o carro, foi abordada por uma dupla em uma moto que, após um breve diálogo, mediante ameaças, se apoderou de sacolas onde estavam no banco de trás do veículo, além de uma mochila com dois celulares, R$ 890 e documentos. Em seguida os criminosos fugiram.

